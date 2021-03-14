نائب اتحاد المصريين بالسعودية: يحق للعامل التنقل من وظيفة لأخرى بعد إلغاء نظام الكفيل

كتب محمود راغب

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه إبتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 سيتم تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية والذي سيمنح العامل بعض الحقوق والمميزات منها إلغاء نظام الكفيل بعد أكثر من 72 عاماً.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، فى بيان له، أنه كما يحق للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى عن طريق منصة "قوى" ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتابع: "حيث تقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد، يتم التأكد من تحقق الظوابط ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الانتقال، وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكلاً من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل ، وبذلك تتم عملية النقل حيث يتم احتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

وأوضح حنفي، أنه من خلال تطبيق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية " يحق للعامل الوافد حرية السفر خارج المملكة بمجرد إختار صاحب العمل إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة ، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي ،

واختتم حنفي أن هذه المبادرة تهدف إلى الإرتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل ، كما أنها تساعد في نظام حماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة "مدد" وتقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل و صاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونياً عبر منصة "ودي" وتحد من بلاغات الهروب .

كما أن هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، على أن يستثنى من هذه المبادرة المهن الخاصة " السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي " ستستمر هذه المهن على النظام المتبع سابقاً دون تغيير .