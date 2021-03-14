اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يسير اليوم 155 رحلة نقلت على متنها 15380 راكبا

الأحد، 14 مارس 2021 09:12 م
مطار القاهرة يسير اليوم 155 رحلة نقلت على متنها 15380 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب أحمد مصطفىً

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 154 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 15319 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 76 رحلة جوية تقل على متنها 7191 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول أمستردام بوخارست فيينا أديس أبابا موسكو روما ميلانو فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الدوحة الشارقة جدة المدينة الدمام الرياض أثينا كوبنهاجن موسكو مسقط عمان نيروبى دوالا بغداد.
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 78 رحلة على متنها 8128 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

كورونا

اخبار الطيران

جدول رحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. فيديو وصور

الأحد، 14 مارس 2021 01:37 م

بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور

السبت، 13 مارس 2021 01:54 م

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية

السبت، 13 مارس 2021 12:41 م

كارتيرون على أعتاب الزمالك.. الديك الفرنسي يصل مصر صباح اليوم لإتمام التعاقد.. استقبال سري فى مطار القاهرة وجلسة ترحيب بالفندق.. مدرب التعاون السابق يحدد مطالبه فى الجهاز الفني بجلسة الحسم الليلة

الخميس، 11 مارس 2021 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة