مصرع شخص على يد شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مساء اليوم الأحد، مصرعه على يد شقيق زوجته بعد قيامه بطعنه بسكين مما أودى بحياته، وذلك بمنطقة الأتوبيس، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا يفيد بمصرع شخص بمنطقة الأتوبيس بالغردقة، على الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة، وتبين مصرع شخص يدعى "ك . م" يبلغ من العمر 42 سنة.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن شاب فى العقد الثالث من العمر شقيق زوجة المجنى عليه قام بطعنه بسكين بسبب خلافات عائلية بينهم وفر هاربا، وتكثف مباحث البحر الأحمر برئاسة اللواء خالد عبد الهادى، مدير المباحث من جهودها لضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.