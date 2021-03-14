اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 09:01 ص
خالد صلاح
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مرسيدس تستدعى 2.6 مليون سيارة من السوق الصينية لعيوب فى تصميم البرمجيات

الأحد، 14 مارس 2021 09:00 ص
مرسيدس تستدعى 2.6 مليون سيارة من السوق الصينية لعيوب فى تصميم البرمجيات شركة مرسيدس ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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قررت الشركة الألمانية لصناعة السيارات "مرسيدس-بنز" استدعاء 2.6 مليون سيارة فى السوق الصينية، بسبب عيوب فى تصميم البرمجيات، وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق "أعلى هيئة لمراقبة الجودة" فى بيان اليوم، أن عملية الاستدعاء ستبدأ يوم 12 أبريل المقبل، وتشمل 17 طرازا صنعت خلال الفترة بين 21 يناير عام 2016 ويوم 20 نوفمبر عام 2020. 
 
وأوضحت الهيئة أن المشاكل فى تصميم البرمجيات قد تتسبب فى أن تبلغ السيارات عن مواقع غير دقيقة فى حالة وقوع حادث بالسيارة، فيما ستقوم الشركة المصنعة بتحديث نسخ البرمجيات في السيارات التى يشملها الاستدعاء بشكل مجانى لإزالة المخاطر.

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