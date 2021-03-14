محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لموسم الصيف السياحى بتطوير الشواطئ والخدمات

مطروح - حسن مشالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشواطئ، مع العمل على تجميل كورنيش مدينة مرسى مطروح، والحفاظ علي رؤية البحر، وتجميل مدخل المدينة وشوارعها، في إطار استعدادات المحافظة، لاستقبال موسم الصيف السياحى.

وأشار المحافظ، في تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شاطئ روميل، والمرحلة الأولى من الكورنيش الجديد وممشى أهل مصر، بمنطقة القصر، والعديد من المشروعات الخدمية الأخرى، مع الاهتمام بدقة وجودة التنفيذ قبل استلام الأعمال، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، لتظهر مطروح فى أبهى صورها أمام أهلها وزائريها خلال موسم الصيف السياحي، لتحتل مكانتها السياحية التى تليق بمقوماتها.

وأضاف محافظ، أن نسب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة عالية، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال قبل بداية المصيف وإجازة عيد الفطر المقبل، والانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لجدولها الزمني والمخطط الهندسي.

وقال محافظ مطروح، إنه وجه لمجلس مدينة مرسي مطروح، بسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الكورنيش ونظافة الشواطئ بشكل مستمر قبل المصيف بوقت كافى، وعدم التهاون فى نظافة الشوارع والشواطئ وتفادى آى ملاحظات.