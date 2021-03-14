محافظ الغربية يفتتح مسجدين ببسيون بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء طارق رحمى محافظ الغربية، مسجد يوسف الصديق بقرية كتامة، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، كما افتتح الدكتور رحمى مسجد الحنان المنان، بمدينة بسيون والمقام على مساحة 200 متر، والذى تم بناؤه أيضاً بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيه.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، كما أن المساجد ليست فقط أماكن لنشر الوعى الدينى ولكن لنشر القيم الحميدة كتقبل الآخر ونبذ العنف والتطرف.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم، لافتتاح مسجدين بمركز ومدينة بسيون، أمانى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأكد رحمى على أهمية التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من أصطحاب كل مصلى يذهب إلى المسجد السجادة الخاصة به وإرتداء الكمامة والالتزام بعلامات التباعد .

واختتم المحافظ جولته بتفقد أسواق الخضر والفاكهة والأسماك النموذجية بمدينة بسيون، حيث أوضحت رئيسة المدينة أن سوق الخضر والفاكهة يقع على مساحة 1750متر ويحتوى على عدد 78 باكية لبيع الخضروات والفاكهة، بجانب 12محل لبيع المواد الغذائية، الجزارة، البقوليات، العطارة والطيور، فى حين يقع سوق السمك على مساحة 600متر، ويحتوى على 14باكية لبيع الأسماك، كما يوجد به غرفتان لتبريد وتجميد الأسماك وأماكن لاستيعاب 60من الباعة الجائلين لبيع الأسماك.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تستهدف إنشاء مجموعة من الأسواق النموذجية لتكون بديلاً حضارياً لأسواق الخضر والأسماك العشوائية ، مثمناً دور المجتمع المدنى فى بسيون لمساندة الدولة فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين .



محافظ الغربية يتفقد سوق بسيون



محافظ الغربية يفتتح مسجد يوسف الصديق