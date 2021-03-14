اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كوسوفو تعلن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة عقب الولايات المتحدة وجواتيمالا

الأحد، 14 مارس 2021 06:28 م
كوسوفو تعلن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة عقب الولايات المتحدة وجواتيمالا نتنياهو
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فتحت كوسوفو اليوم الأحد سفارتها لدى إسرائيل في القدس لتنضم بذلك للولايات المتحدة وجواتيمالا باعتبارها الدول الوحيدة التي لها سفارات في مدينة تقع في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووعدت كوسوفو، ذات الأغلبية المسلمة، بأن تكون سفارتها في القدس عندما أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي برعاية أمريكية.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "افتتاح كوسوفو سفارة لها في القدس مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ومخالف لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لإضعاف القضية الفلسطينية.. هذه الخطوات التي تقوم بها بعض الدول مثل التشكيك وكوسوفو لن تغير من حقيقة أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية"، ولم يتم إعلان موعد إقامة مراسم الافتتاح الرسمية للسفارة.

وافتتحت جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس، كفرع لسفارتها في تل أبيب، يوم الخميس في خطوة أثارت إدانات من الفلسطينيين والجامعة العربية.

ويمثل وضع القدس أحد أكثر العقبات الشائكة أمام إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وهو أمر يحظى بتأييد دولي واسع.

 

 

 

 


إسرائيل

القدس المحتلة

كوسوفو

رام الله

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يديعوت: مناهضون لنتنياهو يتظاهرون فى جميع أنحاء إسرائيل

السبت، 13 مارس 2021 07:30 م

إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم استهدف سفينة حاويات بالمتوسط

السبت، 13 مارس 2021 05:41 م

لحظة اعتقال إسرائيل خمسة أطفال فلسطينيين بزعم جمع نباتات جنوب الخليل

الخميس، 11 مارس 2021 04:44 م

إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى من أمام منزله بالقدس.. صورة

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:49 ص

العالم هذا المساء..صدامات عنيفة فى اليونان بسبب تدابير الإغلاق..عناصر الجيش الايطالى يصطف فى طوابير لتلقى لقاح كورونا.. اغتصاب جماعى لقاصر تعانى إعاقة ذهنية فى إسرائيل.. مصرع 14 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة تونس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة