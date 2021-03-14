قناة السويس فى بيان رسمى: إصابة 9 فى حريق ورشة عائمة بشركة لبناء السفن

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدرت هيئة قناة السويس، بيان حول الحريق الذى اندلع اليوم، بالورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية.

وقال البيان، "توضح هيئة قناة السويس إنه فيما يتعلق بالحريق الذى اندلع اليوم فى الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس) فإن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس والحماية المدنية للسيطرة على الحريق، هذا وقد نجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم.

واختتم البيان،: "هذا وتؤكد هيئة قناة السويس أن الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة".

وأصيب 9 من العاملين بالورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، بإختناقات، نتيجة تصاعد ألسنة اللهب من حريق ضخم وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين من العاملين بالورشة العائمة، إلي مستشفي هيئة قناة السويس.