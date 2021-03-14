اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن الدوًية ببنى سويف غداً لعمل الصيانة الدورية للمغذى

الأحد، 14 مارس 2021 12:26 ص
فصل التيار الكهربائى عن الدوًية ببنى سويف غداً لعمل الصيانة الدورية للمغذى قطع الكهرباء
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار عن قرية الدوية مركز بني سويف، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهر، اليوم الأحد 14 مارس الجارى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية  
 
ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.
 
 

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