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تنبؤ الرى: احتمال سقوط أمطار يومى الاثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية

الأحد، 14 مارس 2021 12:00 م
تنبؤ الرى: احتمال سقوط أمطار يومى الاثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية أمطار
كتبت ــ أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية يومى الاثنين والثلاثاء.
 
ويكون الشعور بالطقس اليوم بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف على المناطق الداخلية من الشمال، و تميل للارتفاع على مناطق وسط و جنوب الجمهورية مع طقس مائل للحرارة إلى حار نسبيًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
 
وتظهر السحب المرتفعة على مناطق متفرقة من الجمهورية يتخللها سحب متوسطة على شمال غرب الجمهورية تزداد كمياتها مساءً مع فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار قد يتخللها الرعد، وربما تمتد ليلًا لبعض المناطق الداخلية من شمال البلاد.
 
وتكون الرياح معتدلة اجمالًا، تنشط أحيانًا على ساحل البحر الأحمر والخليجين ، ومساءً على المناطق الشمالية.
 
أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا و البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.
 
كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية ، تكون كثيفة أحيانًا بوسط سيناء.
 
 

وزارة الرى

السواحل الشمالية

مركز التنبؤ

امطار

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