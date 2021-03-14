اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 09:07 م
خالد صلاح
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عقار أمريكى يساعد فى إبطاء التدهور المعرفى لمرضى الزهايمر بنسبة 32%

الأحد، 14 مارس 2021 08:00 م
عقار أمريكى يساعد فى إبطاء التدهور المعرفى لمرضى الزهايمر بنسبة 32% مرض الزهايمر - ارشيفية
ندى سليم

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كشفت النتائج الأولية لدراسة نشرت في مجلة New England Journal of Medicine، عن أن عقار مرض الزهايمر التجريبى، يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى المرضى، بعد أن توصلت النتائج إلى أن عقار الدونانيماب الامريكى التجريبي عن طريق الحقن الوريدي، يعالج من تدهور الإدراك لدى المرضى، طبقا لتقرير نشر في شبكة CNN.

عقار جديد ياسعد فى ابطاء التدهور المعرفى لمرضى الزهايمر
عقار جديد ياسعد فى ابطاء التدهور المعرفى لمرضى الزهايمر

شملت الدراسة 257 مريضًا يعانون من أعراض مبكرة لمرض الزهايمر، حيث تلقى منهم من العقار التجريبى، بينما تلقى 126 عقارًا آخر، حيث وجد الباحثون أن عقار دونانيماب أبطأ من تدهور الإدراك والوظيفة اليومية لدى مرضى الزهايمر بنسبة 32٪ بعد 76 أسبوعا، مقارنة بأولئك الذين تناولوا عقارًا آخر.

وأشارت، كبيرة المسئولين العلميين في جمعية الزهايمر، إلى أن 32٪ من التباطؤ في التدهور قد يكون له تأثير ملحوظ على مرضى الزهايمر، إذا استغرق الأمر أكثر من 18 شهرًا، حيث تبين أيضًا أن الأشخاص الذين لم يتناولوا العقار تراجعت قدراتهم المعرفية بمعدل كل 6 أشهر.

وأكدت الدراسة أنه تم قياس الانخفاض باستخدام مقياس تصنيف مرض الزهايمر المتكامل، والذي يقيس القدرة المعرفية والوظيفية، مثل الذاكرة والقدرة على أداء المهام اليومية، وأوضحت أن نتائج تجربة المرحلة الثانية كشفت  قدرة العقار على إبطاء تقدم مرض الزهايمر، وإيقاف التدهور المعرفي في هذه المراحل المبكرة.

 


الزهايمر

اسباب الزهايمر

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