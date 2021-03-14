طرق فعالة للحصول على نوم أفضل مع ألم عرق النسا

كتبت فاطمة خليل

ألم عرق النسا من الآلام الشديدة التي يمكن أن تبقيك مستيقظًا طوال الليل، لكن هناك طرق فعالة لتخفيف الألم وتحسين النوم ليلاً، بحسب ما قالت أخصائية العلاج الطبيعي بمستشفي كليفيلاند كلينيك الأمريكية، كارا سيبرث، ونتعرف في السطور التالية على أبرز هذه الطرق، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".



عرق النسا

ما هو عرق النسا؟



يشير عرق النسا إلى ألم الأعصاب الذي يحدث عندما يكون العصب الوركي مضغوطًا أو متهيجًا أو مصابًا.

يبدأ العصب الوركي عند عظام الحوض، ويمر من خلال الأرداف وصولًا إلى الركبة عند الركبة ، تتصل بأعصاب أخرى تمر عبر ربلة الساق ومن خلال القدم.

عرق النسا ليس مثل آلام أسفل الظهر يقتصر ألم أسفل الظهر على ألم في منطقة من ظهرك ولكن إذا كنت مصابًا بعرق النسا ، فقد تلاحظ الأعراض الطويلة:

-ألم حاد أو حارق أو حاد ينتقل من أسفل الظهر إلى القدم.

-ضعف عضلات أحد أو كلا الساقين أو القدمين.

-تنميل في إحدى الساقين أو كلاهما.

-إحساس بوخز وإبر في الساق أو القدم أو أصابع القدم.

يمكن أن يختلف موقع ألم عرق النسا اعتمادًا على المنطقة المصابة من العصب.

قالت سيبرث: "يمكن أن تشعر بألم أو وخز في الجزء الأمامي أو الخلفي أو الجانبي من ساقك.. يمكن أن يكون الألم مستمرًا ، أو قد يزعجك عندما تجلس أو تنام."



عرق النسا

نصائح لعلاج ألم عرق النسا وتحسين النوم ليلاً



الخطوة الأولى: اكتشف سبب إصابتك بألم عرق النسا

حاول معرفة السبب ثم يمكنك اتخاذ خطوات لمعالجته، قد يتطلب ذلك زيارة طبيبك وبعض جلسات العلاج الطبيعي.

تشمل أسباب عرق النسا ما يلي:

- انزلاق غضروفي.

-عصب مضغوط أو متهيج.

-عضلات مشدودة في الظهر أو الوركين.

-فقرات (عظام العمود الفقري) خارج المحاذاة.

-تضيق العمود الفقري.

-إصابة العصب الوركي من السقوط أو الحوادث.

-ورم أو نمو بالقرب من العصب الوركي (في حالات نادرة).

قالت سيبرث: "يؤثر سبب الإصابة بعرق النسا على المواقف أو الأنشطة التي تزعجك، سيحدد هذا أيضًا كيفية النوم بطريقة لا تسبب الضغط وألم عرق النسا، على سبيل المثال ، قد يجد الشخص المصاب بالانزلاق الغضروفي أن النوم على الظهر هو أفضل طريقة له، بينما قد يفضل الشخص المصاب بتضيق العمود الفقري النوم على جانبه ".

لا يوجد وضع مثالي للنوم أو مرتبة أو وسادة تعمل دائمًا مع ألم عرق النسا لكن هذا لا يعني أن عليك أن تعاني ليلة بعد ليلة.

ابدأ بمحاذاة العمود الفقري الجيدة



تحقق مما إذا كان النوم بظهر مستقيم مريحًا لك ويجد الكثير من الناس أن وضع عمودهم الفقري في وضع محايد أمر مفيد.

عندما تنام ، تأكد من أن رأسك وكتفيك ووركيك في خط مستقيم.

ضع وسادة صغيرة تحت رقبتك ورأسك ولكن ليس تحت كتفيك، في بعض الأحيان يكون من الضروري وضع وسادة تحت ركبتيك لمنع ظهرك من التقوس أكثر من اللازم.

النوم على الجانب



يجد بعض الناس أن النوم الجانبي مريح يمكن أن تزيل بعض الضغط عن العصب الوركي ، خاصةً إذا كنت تنام على الجانب المقابل لمكان الألم.

-وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يجعل النوم الجانبي أكثر راحة إنه يحاذي الوركين ويخفف الضغط عن الحوض.

خيار آخر هو وضع وسادة خلف ظهرك للحصول على الدعم هذا أيضا يمنعك من التدحرج على ظهرك ".

النوم منحنياً إلى الأمام



إذا كان تضيق العمود الفقري يسبب لك عرق النسا، فإن الانحناء قليلاً للأمام قد يمنحك بعض الراحة يساعد وضع الانحناء إلى الأمام على فتح المساحات الضيقة في العمود الفقري.

يمكنك تقليد هذا في الليل والحصول على قسط من النوم الجيد من خلال:

-النوم على كرسي بظهر مائل أو سرير قابل للتعديل مع رفع الرأس.

-النوم في وضع الجنين (على جانبك مع ثني الركبتين).