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صحيفة يابانية: بايدن يلتقى رئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض 9 أبريل

الأحد، 14 مارس 2021 08:45 ص
صحيفة يابانية: بايدن يلتقى رئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض 9 أبريل الرئيس الأمريكى جو بايدن
رويترز

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ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الأحد أن من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في التاسع من أبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مصادرها، إن من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادي.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على اتصالات. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة إن زيارة سوجا ستكون في النصف الأول من أبريل.

كان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.

 

 


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