شكرى معلقا على بيان حقوق الإنسان: نمارس نفس الحق تجاه الدول فى إطار الآليات الأممية

كتب عبد اللطيف صبح

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تمارس حقها فى متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف الدول، والتركيز على أى تجاوزات، معلقا على بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان قائلا: "لنا نفس الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان فى الكثير من الدول لتأثيره المباشر على المصريين بالخارج، والتكافؤ فى إطار توظيف الآليات الأممية لدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".

جاء ذلك ردا على سؤال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، بشأن موقف الدولة المصرية من بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، مؤكدا رفضه ورفض الشعب المصرى لأى تدخلات خارجية فى الشأن المصرى، خاصة أنها دائما ما تكون مبنية على بيانات ومعلومات مغلوطة ورؤية ضيقة لمفهوم حقوق الإنسان.