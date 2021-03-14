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شاهد.. بقايا عقار فيصل المحترق بعد تفجيره بالديناميت.. ورفع مخلفات الهدم

الأحد، 14 مارس 2021 01:53 م
شاهد.. بقايا عقار فيصل المحترق بعد تفجيره بالديناميت.. ورفع مخلفات الهدم بقايا عقار فيصل بعد تفجيره
كتب ـ سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة محافظة الجيزة فى رفع مخلفات هدم عقار فيصل  المحترق، بعد تفجيره بالديناميت لتنفيذ قرار إزالته، لتأثره بالحريق الذى نشب به واستمر لأكثر من 20 يوما ما أثر على السلامة الإنشائية للعقار.
 
ونفذت الجهات المعنية والمختصة عملية تفجير عقار فيصل المحترق الذى تم إخلاؤه من السكان منذ اندلاع الحريق، وتم إنزال كافة المتعلقات من داخل الشقق السكنية، وبعد 42 يوما مرت على الحريق الذى تسبب في أزمة كبيرة تم إزالة العقار.
 
الأجهزة الأمنية، نفذت قرار الإزالة بعد تأثر أساسات المبنى وتصدعه نتيجة اشتعال النيران به واستمرارها لأكثر من 20 يوما، حيث تم إصدار قرار الإزالة، تنفيذا لتوصية اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
 
ونهاية عمارة الجحيم كانت بعد نحو 40 يوما مرت على الحريق بعد ظهور تصدعات بالحوائط وانهيارات فى سقف الطابق الأول بعد الأرضى، كما ظهرت شبكات تسليح الأعمدة الخرسانية بعد تأكل طبقات من الخرسانة.
 
عقار فيصل بعد تفجيره بالديناميت
عقار فيصل بعد تفجيره بالديناميت

آثار مخلفات هدم عقار فيصل
آثار مخلفات هدم عقار فيصل

مخلفات هدم عقار فيصل
مخلفات هدم عقار فيصل

 


عقار فيصل

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الجيزة

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