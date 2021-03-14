سفير مصر بطوكيو: إشادة يابانية بالاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة

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أكد سفير مصر في اليابان أيمن كامل أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة أثار ردود أفعال إيجابية للغاية باليابان في أروقة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اختتم أعماله أمس في مدينة "كيوتو".

وقال كامل - في تصريح اليوم الأحد - إن هذا التكليف جعل مصر في أوائل الدول صاحبة السبق في تفعيل مُخرجات الإعلان الختامي الذي اعتمدته وفود الدول المُشاركة والمعروف بإعلان كيوتو، ويدعو لتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية في الأجهزة القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون تحقيقاً للمساواة في مجال تطبيق العدالة.

وأشار السفير المصري في طوكيو إلى أن تكليفات الرئيس السيسي تواكبت مع ما طالب به المشاركون في مؤتمر كيوتو للعدالة الجنائية الذي عُقد خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري، حيث أكدت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (سكرتير عام المؤتمر) في مداخلاتها على أهمية تفعيل التزام الدول الأعضاء، في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والخاص بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الأنظمة القضائية القائمة على تطبيق العدالة الجنائية، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة في المناصب القضائية على كافة المستويات.