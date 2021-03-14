رئيس وزراء الجزائر يؤكد لـ"الدبيبة" دعم مساعى حكومة ليبيا لتحقيق المصالحة

كتب : أحمد جمعة

أجرى رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الحكومة الجزائرية فى بيان لها، إن رئيس الوزراء أكد لنظيره الليبى على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي، مجددا مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية الجزائرى عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وشكلت المحادثات -وفق بيان الحكومة الجزائرية- "فرصة للتذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائيا من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته، مع التنويه بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية".

وخلال الاتصال الهاتفي، جدد الطرفان "عزمهما على العمل سويا على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".