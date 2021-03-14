اليوم السابع
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رئيس الوزراء لمستثمرين سعوديين: تذليل كافة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

الأحد، 14 مارس 2021 06:37 م
رئيس الوزراء لمستثمرين سعوديين: تذليل كافة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين، حسن الشربتلى، وفهد الشبكشى، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.
 
 
وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع فى الاستثمار فى السوق المصرى، واستمرار العمل على تذليل كافة المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية فى مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التى يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.
 
 
وعرض المستثمرين السعوديين خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلى السعودية فى مصر، وكذا الخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ضوء خبرتها الكبيرة فى العمل السوق المصرى.
 
 
وأكد حسن الشربتلى أنه تم استثمار نحو 2 مليار دولار خلال الـ 15 سنة الأخيرة من عمل الشركة في مصر، كما أن الشركة تعمل على ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى أن السنة التي عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة في توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بـقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.
 
 
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (3)
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (3)

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (4)
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (4)

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (5)
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (5)

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (1)
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (1)

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (2)
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين (2)

 


استثمارات سعودية فى مصر

مصر والسعودية

الحكومة

مصطفى مدبولى

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