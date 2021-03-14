دراسة هندية: النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية

كتب - محمود جلال

أظهرت دراسة فى مستشفى حكومى بولاية كيرالا الهندية، أن ثلث مرضى السكتة الدماغية الذين تم إحضارهم إلى المستشفى كانوا من النساء - حيث تكون السكتات الدماغية الانصمامية أكثر شيوعًا بينهن، ولديهم تاريخ من أمراض القلب الروماتيزمية، في حين أن تصلب الشرايين الوعائي الكبير كان السبب الشائع بين الرجال، وفقا لتقرير نشر عبر شبكة تايمز ناو الهندية timesnownewes.

وأوضحت الدراسة أن هناك تباين كبير فيما يتعلق بمسببات أو نوع السكتة الدماغية التي تظهر عند الرجال والنساء، وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى الاختلاف في عوامل الخطر بين الجنسين، حيث يميل الرجال الذين لديهم تاريخ من مرض الشريان التاجي وفشل القلب إلى الإصابة بسكتة دماغية بشكل أكثر تكرارًا، في حين أن عددًا أكبر من النساء المصابات بالرجفان الأذيني غير الصمامي وأمراض القلب الروماتيزمية أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.



دراسة جديدة النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية مقارنة بالرجال

تشير الدراسة إلى أن النساء اللواتي يعانين من السكتة الدماغية يتم إحضارهن إلى المستشفى في وقت متأخر، على الرغم من أنهن يستجيبن بشكل أفضل بكثير من الرجال للعلاجات الحالة للخثرة أو داخل الأوعية الدموية - وهما التدخلان العلاجيان الوحيدان المتاحان حاليًا للمرضى الذين يتم إحضارهم إلى المستشفى في غضون 24 ساعة من الأعراض الأولية.

كلما زادت حدة السكتات الدماغية عند النساء في البداية، يؤدي نقص دعم مقدم الرعاية الذي يلاحظ عادةً في المرضى الإناث أيضًا إلى نتائج أسوأ، ومن المقرر أن يؤدي هذا إلى تصاعد نسب حالات السكتة الدماغية التي يمكن تجنبها بسهولة إذا تم فرض الوعي المناسب بين النساء.

تختتم الدراسة بأن تزويد النساء بالوعي الخاص بالجنس، والتدابير الوقائية، ودعم مقدمي الرعاية الذي تشتد الحاجة إليه للناجين من السكتة الدماغية سيزيد من فرصهن في الشفاء، موضحة أن موضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام، "اختر التحدي" هو مناسب لمواجهة مرض السكتة الدماغية، حيث يمكن للمرأة أن تكون حاملة للشعلة في تثقيف بعضها البعض ، وكيف يمكن لليقظة والعمل الفوري أن يساعدا في إنقاذ الأرواح.