اليوم السابع
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حقك تنظمى.. إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بـ 9 محافظات

الأحد، 14 مارس 2021 01:21 م
حقك تنظمى.. إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بـ 9 محافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم 25 من شهر مارس الجاري، على مستوى 9 محافظات (الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط) وذلك بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظات المستهدفة، لافتاً الى أن المرحلة الأولى تنطلق من اليوم الأحد وحتى يوم 18 من شهر مارس الجاري، لتجوب نصف الإدارات بكل محافظة من المحافظات الـ 9، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 21 وحتى يوم 25 من الشهر نفسه، لتستكمل باقى الإدارات الصحية بذات المحافظات، وذلك لضمان المتابعة للتأكد من تقديم الخدمة للمستهدفين على المستوى المحلي والمركزى، من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.
 
وأضاف "مجاهد" أنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات، فضلاً عن استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه سيتم إقامة معارض في نوادي المرأة التابعة للحملة، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية  ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.
 
 

الصحة

تنظيم الاسرة

المحافظات

القرى الفقيرة

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