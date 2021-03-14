جامعة القاهرة تطلق غدا قافلة طبية شاملة لأطفيح بالجيزة والكشف مجانا

كتب ــ محمد صبحى

تطلق جامعة القاهرة ، غدا الاثنين، قافلة طبية إلى قرى أطفيح بالجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضم القافلة أساتذة من كليات طب قصر العيني، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، ورياض الأطفال، للكشف على المرضى مجانًا وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وتوفير المستلزمات الطبية، مع تقديم العلاج للحالات المرضية بالمجان، وذلك من خلال عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد ندوات توعوية وتثقيفية للأهالي.

وكان الدكتور محمد الخشت، أعلن أن جامعة القاهرة أطلقت خلال العامين الماضيين، 22 قافلة طبية، و13 قافلة بيطرية، و8 قوافل في التمريض، و3 قوافل زراعية، للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، من بينها مناطق حلايب وشلاتين ورأس غارب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة عشش السودان وقرية نكلا وكفر حكيم بمحافظة الجيزة، ومحافظة مطروح، وذلك انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية والأساتذة بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

ونجحت القوافل الطبية الشاملة التي أطلقتها الجامعة في إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، واجراء العمليات الجراحية، وتوزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية، على الأسر الأكثر احتياجًا، والتوعية في مختلف المجالات الصحية والزراعية وغيرها.