تعليم المنيا: جولات مفاجئة على المدارس للتأكد الالتزام من الإجراءات الاحترازية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيقوم بعمل جولات مفاجئه على المدارس ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف الرشيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد لبداية الفصل الدراسى الثانى ، والذى يبدأ اليوم الأحد ، بشكل كامل ، والتشديد على تعقيم وتطهير المدارس ، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، وأهمها التباعد بين الطلاب والتعقيم الدائم والمستمر .

وأشار الرشيدى، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من المتابعة الفنية بالتنسيق مع الوزارة من أجل المرور على المدارس ،ومتابعة سير اليوم الدراسى ، وتأكد من مدى التزام المدارس بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم .

وتابع الرشيدى، لدينا حرصا شديدا على أبنائنا الطلاب لتوفير البيئة المناسبة للتعلم حسب الجداول التى تم وضعها فى الإدارات التعليمية .