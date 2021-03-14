اليوم السابع
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تعليم المنيا: جولات مفاجئة على المدارس للتأكد الالتزام من الإجراءات الاحترازية

الأحد، 14 مارس 2021 08:00 ص
تعليم المنيا: جولات مفاجئة على المدارس للتأكد الالتزام من الإجراءات الاحترازية مدرسة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيقوم بعمل جولات مفاجئه على المدارس ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية .
 
وأضاف الرشيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد لبداية الفصل الدراسى الثانى ، والذى يبدأ اليوم الأحد ، بشكل كامل ، والتشديد على تعقيم وتطهير المدارس ، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، وأهمها التباعد بين الطلاب والتعقيم الدائم والمستمر .
 
وأشار الرشيدى، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من المتابعة الفنية بالتنسيق مع الوزارة من أجل المرور على المدارس ،ومتابعة سير اليوم الدراسى ، وتأكد من مدى التزام المدارس بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم .
 
وتابع الرشيدى، لدينا حرصا شديدا على أبنائنا الطلاب لتوفير البيئة المناسبة للتعلم حسب الجداول التى تم وضعها  فى الإدارات التعليمية .
 
 

وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم

الفصل الدراسى الثانى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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