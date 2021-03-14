اليوم السابع
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تعليم القاهرة: تكثيف المتابعات للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد فى المدارس

الأحد، 14 مارس 2021 10:24 ص
تعليم القاهرة: تكثيف المتابعات للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد فى المدارس تطبيق إجراءات التباعد فى المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تكثيف المتابعات والاطمئنان علي سير اليوم الدراسي، والالتزام بالتباعد والحرص الشديد أثناء دخول الطلبة المدرسة والانصراف منها وعدم التزاحم .
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن ذلك مسئولية الإشراف ومدير المدرسة، مشددا على ارتداء الكمامات، واستخدام معقمات اليد، ومطهرات الأرض.
 
واستقبلت المدارس على مستوى الجمهورية الطلاب فى ثان أيام انطلاق الفصل الدراسي الثانى وسط إجراءات احترازية تمثلت في "تباعد وقياس درجة حرارة الطلاب"، إضافية إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة منذ لحظة دخول المدرسة حتى انتهاء اليوم الدراسي، وشهد انطلاق الفصل الدراسي الثاني تنظيم مراسم طابور الصباح وترديد الطلاب تحية العلم والسلام الجمهورى
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن قرابة 23 مليون طالب موزعين على أيام الأسبوع حسب الصف الدراسى وجدول كل مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بشكل مستمر مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا.
 
 
الإذاعة المدرسية فى ثانى أيام الدراسة
الإذاعة المدرسية فى ثانى أيام الدراسة

الطلاب يرتدون الكمامات
الطلاب يرتدون الكمامات

الفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية
الفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية

المدارس تستقبل الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى
المدارس تستقبل الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى

تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المدارس
تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المدارس

قياس درجات حرارة التلاميذ أثناء دخول المدارس
قياس درجات حرارة التلاميذ أثناء دخول المدارس

 


الدراسى

بدء الدراسة

التيرم الثاني

القاهرة

تعليم القاهرة

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