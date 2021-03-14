تعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام بأكثر من 23 ألف لتر معقمات

كتب إيهاب محمد

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى أعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية، حيث استخدمت 23383 لتراً من المعقمات صديقة البيئة لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحى لسلامة قاصدى المسجد النبوى.



تعقيم سجاد الروضة الشريفة

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عملت إدارة السجّاد بوكالة شؤون المسجد النبوى على تغيير 450 سجّادة في الحرم القديم، وتبديل سجّاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام، فيما تم رشّ المعطّر في الروضة الشريفة وباب السلام أكثر من 7743 مرّة خلال 3 أشهر، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد من خلال وضع أكثر من 300 علامة تباعد على السجّاد في الروضة الشريفة وباب السلام.



تعقيم سجاد الروضة الشريفة

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي إضافة إلى الأعمال المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته.

وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال الاجراءات الاحترازية في الأقسام النسائية لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس كورونا، كما شملت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوكالة النسائية رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية واستبدالها بعبوات زمزم لتوزيعها على الزائرات وحثهن ونصحهن بعدم إحضار الأطفال والبعد عن التجمعات النسائية داخل المسجد وساحاته والمباعدة بين صفوف المصليات حرصًا على سلامتهن.