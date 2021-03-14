اليوم السابع
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تجديد حبس عامل وزوجته قتلا شقيقه بسبب خلافات عائلية حول الميراث بالشرقية

الأحد، 14 مارس 2021 12:33 م
تجديد حبس عامل وزوجته قتلا شقيقه بسبب خلافات عائلية حول الميراث بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبو حماد، تجديد حبس عامل وزوجته؛ متهمان بقتل شقيقه، عامل فى بداية العقد الثالث من العمر، بسبب خلافات عائلية سببها خلافات بين الزوجات بسبب الميراث، 15 يوما على ذمة التحقيقات،بتهمة القتل العمد.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة  من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول"أ ش أ" 29 سنة، عامل، مقيم قرية الشباروة، دائرة مركز أبوحماد جثة هامدة، إثر جرح طعنى أدى للوفاة،وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوجة المجنى عليه وشقيقه 33 سنة، عامل، وزوجته بسبب الخلافات العائلية حول ميراث كل منهما في تركة والده، أنتهت بمقتل أحدهم على يد الثانى وزوجته.
 
وتم ضبط المتهم وزوجته من قبل ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، وتم اصطحابهما لديوان المركز لمناقشته، وإحالته للنيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

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