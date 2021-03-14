وأعلنت مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة، وعضو لجنة التلقيح، أحلام قزارة، أن السلطات الصحية جهزت 25 مركزا للتلقيح ضد كورونا، وأن مهنيي الصحة من مختلف الأسلاك لهم الأولوية في تلقي الجرعات، قائلة: "هم الأشخاص الرمزيون الذين كانوا في الصف الأول في مواجهة فيروس كورونا طيلة شهور".

وفي المركز الجهوي للتلقيح بولاية تونس، اصطف ثلاثة أشخاص من أعوان الصحة أمام كاميرات عشرات المصورين والصحفيين، ليكونوا أول من يتلقى جرعات التلقيح التي طال انتظارها.