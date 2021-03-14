المكسيك توافق على استخدام ريمديسفير لعلاج أعراض فيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

وافقت المكسيك على عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات للاستخدام الطارئ لعلاج أعراض فيروس كورونا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء، وقالت الوكالة التنظيمية بالمكسيك Cofepris إنها سمحت باستخدام الدواء حصريًا من قبل المستشفيات والأطباء المتخصصين خلال المراحل الأولى من المرض.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" تنضم المكسيك إلى دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان، وكذلك المفوضية الأوروبية ، التي وافقت على العلاج لاستخدامه لعلاج أعراض فيروس كورونا.





كان Remdesivir، الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جيلعاد، أحد الأدوية الأولى التي أظهرت قرة نسبية على تقصير وقت الشفاء لدى بعض مرضى فيروس كورونا، لكن فعاليتها في الحد من معدل الوفيات غير مثبتة.

فيروس كورونا

وسجلت المكسيك، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، أكثر من 193 ألف حالة وفاة معروفة بكوفيد -19 - وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم.

جدير بالذكر أن شركة جيلياد الأمريكية أنتجت دواء ريمديسفير المضاد للفيروسات لأول مرة لعلاج الإيبولا عام 2014.

وقد أعلنت الشركة الشهر الماضى أنها تختبر عقار ريمديسفير لتحديد ما إذا كان فعالاً فى علاج سلالات فيروس كورونا الجديدة التى ظهرت فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي للشركة، في يناير الماضي: "يعمل ريمديسفير فى الخلية حيث يتكاثر الفيروس، وما نعرفه فى هذه السلالة الجديدة أن هذا الجزء من الخلية لا يتغير على الإطلاق، لذلك نتوقع تمامًا أن يكون الريميدسفير فعالًا ضد هذه السلالات الجديدة".