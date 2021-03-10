5 أعراض لفيروس كورونا.. منها تقرحات الفم

كتبت هند عادل

كشفت دراسة حديثة عن أن أعراض الجهاز التنفسي كدليل على عدوى كورونا، ليست هي الأعراض الوحيدة التي يجب أن نتحقق منها، ، حيث تشملقائمة الأعراض المرتبطة بعدوى فيروس كورونا إلى جانب الأعراض المعروفة للعدوى بعض الأعراض التي اكتشفها الأطباء، والتي تحتاج إلى عناية في الوقت الحالي، وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

5 اعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا



تقرحات الفم



توضح الدراسة أنه هناك أيضا ظهور أعراض مثل تقرحات الفم والطفح الجلدي والنتوءات المرتفعة، والتي تزامنت مع أعراض كورونا الأخرى بما في ذلك الحمى السعال والتعب.

على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تكون محيرة وغير سارة ، إلا أن أعراض الالتهاب على اللسان أو التغيرات غير المعتادة الأخرى يجب أن تكون علامة على القلق ليتم فحصك بحثًا عن المشاكل الأساسية.

يمكن أن تنشأ مشاكل اللسان أيضًا بسبب متلازمة كاواساكي ، وهي مضاعفة التهابية نادرة مرتبطة بـفيروس كورونا الحاد عند الأطفال، مما يؤثر على تدفق الدم والوظائف الحيوية، من الألم أو تغير اللون أو التورم أو الإحساس بالحرقان أو تغير الملمس، إذا كنت تشك في التعرض للفيروس بأي شكل من الأشكال، الجأ للطبيب.

أصابع كوفيد



يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات التورم على الجلد والأصابع وأصابع القدم في جميع أنحاء العالم، توصف بأنها علامات على أصابع اليدين والقدمين لكورونا، وهي من الأعراض النادرة الأخرى للعدوى التي يجب توخي الحذر بشأنها.

خلايا النحل

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ للطفح الجلدي أو النتوءات البارزة على الجلد، والتي يمكن أن تستمر لساعات ، علامة على كورونا في الأيام الأولى، ليس فقط عرضًا آخر لأعراض فيروس كورونا المرتبطة بالجلد، ولكن يمكن أيضًا أن تستمر لفترة أطول وأحيانًا تستمر لأسابيع بعد محاربة العدوى.

وفقًا للدراسات ، يمكن أن تبدأ خلايا النحل الموجودة على الجلد في باطن القدم وراحة اليد وتنتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجلد في كثير من الحالات ، يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا حادًا في الأجزاء الحساسة مثل الجفون والشفتين.

تخثر غير طبيعي



تجلط الدم هو أحد الآثار الجانبية المتزايدة التي أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا ثبت الآن أن فيروس كوفيد 19يمكن أن ينتشر بسرعة عبر الجسم ، ويخثر الأوعية الدموية ويعطل تدفق الدم الصحي عبر الأوردة، مراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم والبحث عن علامات الالتهاب مهم لتجنب العواقب لاحقًا.

التوعك والتعب



يعتقد الخبراء أن النساء وكبار السن أكثر عرضة للمعاناة من أمراض التعب الحاد والإرهاق والأعراض الفيروسية ذات الصلة.