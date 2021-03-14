الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى العطلات الرسمية حتى لو نفذ الرصيد

رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى العطلات الرسمية، موكداً أن هذه الأيام تعتبر من الساعات والأيام الصديقة للعداد مسبوقة الدفع فى حالة نفاذ الرصيد بالعداد.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الساعات الصديقة للعدادات مسبوقة الدفع هى التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً، وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد.

وأشار حمزة، إلى أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.

وتابع حمزة أن الوزارة انتهت من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية حتى الآن، موكدا أن الوزارة تستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال ال 5 سنوات المقبلة.