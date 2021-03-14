القوى العاملة: التفتيش على 235 منشأة واستخراج 81 شهادة قياس مهارة بمطروح

كتب ــ محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 235 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

وأوضح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضي- أن المديرية قامت بتعيين 40 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 123 طالب عمل .

وأضاف أنه تم استخراج 81 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً، كما تم بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة، ومهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين شباب، فضلاً عن 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة وبحث 4 شكاوي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة ، بلغت 215 ألف جنيه لـ 84 عاملاً على النحو التالي : 44 منحة مولود بإجمالى 90 ألف جنيه، و22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، و7 منح وفاة بإجمالي 14 ألف جنيه، وإجراء 11 عملية جراحية كبري وصغري لعدد 11 عاملاً بإجمالي 45 ألف جنيه.