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الصحة تكشف 4 نصائح للحفاظ على المنازل خالية من كورونا.. فيديو

الأحد، 14 مارس 2021 01:47 م
الصحة تكشف 4 نصائح للحفاظ على المنازل خالية من كورونا.. فيديو فيروس كورونا
كتب ـ وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو معلوماتى يتضمن نصائح للحفاظ علي المنزل آمن من كورونا ودعت الوزارة الجميع لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد البدنى.
 
 
وتضمن فيديو وزارة الصحة تسليط الضوء على بعض النصائح التى تجعل المنزل آمنا وخاليا من فيروس كورونا المستجد، تمثلت هذه النصائح فيما يلى:
 
1- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدى وتطهير الأسطح وارتداء الكمامة)، وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.
 
2- إذا كان يعانى أى فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105.
 
3- تأكيد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.
 
4 - اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار.
 
 
 
 
 

الصحة

كورونا

المنازل

منازل خالية من كورونا

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