اليوم السابع
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الزراعة: أجهزة جديدة متطورة للتقليح الاصطناعى والتحسين الوراثى للماعز والأغنام

الأحد، 14 مارس 2021 03:37 م
الزراعة: أجهزة جديدة متطورة للتقليح الاصطناعى والتحسين الوراثى للماعز والأغنام أغنام
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه لأول مرة فى مصر ومعهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة فى الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحى المحمول وقسطرة روبرتسون المتوافقه مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات السائل منوي أو جنين مجمد.
 
وأضاف حسن فى بيان صحفى، أن هذه الطريقة ملائمة وعملية وسريعة للتطبيق داخل المزرعة، حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة أقل من 10 دقائق، مما يوفر الوقت والمجهود، كما أن الحالات التي يتم إجراء التلقيح أو نقل الأجنة لها تكون نسبة العشار منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحية التقليدية.
 
وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة في الأغنام والماعز على مستوي المزارع، مما يساعد علي التوسع في علاج مشاكل الخصوبة، وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي الي زيادة معدلات إنتاج اللحوم والألبان ومن ثم زيادة أرباح المربى.
 
كما تساعد هذه الطريقة على تهجين السلالات  فى الأغنام والماعز حيث يمكن الحصول علي خراف وزن 70-80 كيلو عند عمر سنة بدلا من السلالات المحلية التي لا يزيد وزنها عن 50 – 60 كليو وكذلك زيادة في إنتاج اللبن في الماعز والأغنام.

معهد التناسليات

الماعز

الاغنام

المزارع

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