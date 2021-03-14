اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرائدات الريفيات يستعرضن تجربتهن فى توعية الأمهات بالتربية الأسرية الإيجابية

الأحد، 14 مارس 2021 02:42 م
الرائدات الريفيات يستعرضن تجربتهن فى توعية الأمهات بالتربية الأسرية الإيجابية رائدات ريفيات مع وزيرة التضامن خلال إطلاق برنامج الترببة الأسرية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض عدد من الرائدات الريفيات أمام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المشارك تجربتهن في توجيه العديد من الامهات وتوعيتهن بالبرنامج.
 
كما شرحت عدد من السيدات أمام الحضور تجربتهن في الحصول على دورات تدريبية حول التربية الأسرية الإيجابية وكيف أثرت هذه الدورات التدريبية على حياتهن وتربيتهن لأبنائهن.
 
وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي وصول البرنامج لأكبر عدد من المستفيدات، وخاصة المستفيدات من مختلف برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي وغيرها من البرامج.
 
جاء ذلك خلال إعلان الوزيرة إطلاق برنامج الترببة الأسرية، بحضور كل من السفير كريستيان برجر - رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر  وجيرومي هوبكنز - ممثل  منظمة اليونيسف في مصر وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة  وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.
 
 

التضامن

الرائدات الريفيات

التربية الأسرية الإيجابية

برنامج الترببة الأسرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن: انخفاض معدل وفيات الأطفال قبل الخامسة لـ19.5 لكل ألف مولود عام 2017

الأحد، 14 مارس 2021 01:37 م

وزيرة التضامن: نسبة إلحاق أطفال الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالمدارس 99%

الأحد، 14 مارس 2021 01:10 م

وزيرة التضامن تعلن تقديم الخدمات لـ5 آلاف مسن بـ168 دار رعاية

السبت، 13 مارس 2021 07:30 م

الدولة تحاصر تعاطى المخدرات بين الشباب.. وزيرة التضامن: علاج 21 ألف مدمن مجانا خلال شهرين.. القاهرة بالمرتبة الأولى فى تلقى الخدمة بـ32.71% تليها الجيزة بـ13.16%..ضياع الصحة والمشاكل الأسرية أبرز الدوافع للعلاج

السبت، 13 مارس 2021 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة