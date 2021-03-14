اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يطلق غدا حملة لطرق الأبواب للرائدات الريفيات بـ9 محافظات

الأحد، 14 مارس 2021 11:52 ص
المجلس القومى للمرأة يطلق غدا حملة لطرق الأبواب للرائدات الريفيات بـ9 محافظات المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

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يطلق المجلس القومى للمرأة ،غدًا حملة  لطرق الأبواب بعنوان " ريادة الأعمال للمرأة الريفية  "،  فى الفترة من 14 الى 20 مارس الجارى ، وتنفذ فى 9 محافظات وهى ( أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالاضافة الى مطروح ).
 
وأوضحت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، أن حملة طرق الأبواب تأتى تزامنا مع جهود المجلس فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر فقرا، وتهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.
 
وتتضمن رسائل الحملة أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، كيفية تحديد فكرة المشروع، وكيفية البدء فى مشروع  اقتصادي صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة.
 
وأشارت إيزيس محمود، إلى أنه سيسبق الحملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات لمدة يوم واحد فى هذه المحافظات للتعريف برسائل الحملة وأهدافها والتى تتضمن  مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالى والادخار وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وناجحة.

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