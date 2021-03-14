اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

الأحد، 14 مارس 2021 05:38 م
الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

 

وتم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالى 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالى والقادم.

 

 


السيسي

البنك المركزي

محدودي الدخل

التمويل العقاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقارى لمحدودى الدخل 30 عاما بفائدة 3%

الأحد، 14 مارس 2021 05:32 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 58 قاضيًا نائبًا لرئيس محكمة النقض

الأحد، 14 مارس 2021 04:00 م

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤدى اليمين الدستورية فى جلسة البرلمان بمدينة طبرق غدا.. عبد الحميد الدبيبة: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر.. والرئيس السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق الاستقرار للشعب الليبى

الأحد، 14 مارس 2021 01:42 م

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة دفع مسار التسوية السياسية ومناخ الحوار الليبى الليبى

السبت، 13 مارس 2021 07:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة