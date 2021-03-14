الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 58 قاضيًا نائبًا لرئيس محكمة النقض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 91 لسنة 2021 بتعيين 58 نائبا لرئيس محكمة النقض من قضاة بمحكمة النقض، وتعيين 231 رئيسا بمحاكم الاستئناف.

وجاءت فى المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بتعيين 58 قاضيًا، نائبًا لرئيس محكمة النقض كل من القضاة بمحكمة النقض، من ضمنهم القاضى تقى الدين دياب عبد الجواد عطا.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 92 لسنة 2021 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد الأسماء والقرار.