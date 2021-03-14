البحرين تخفف إجراءات كورونا مع تراجع الإصابات الجديدة

وكالات

خففت البحرين اليوم الأحد بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، أن المملكة تواصل تكثيف جهودها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وسرعة العودة للحياة الطبيعية حيث إن مسارات العمل التي تم اتباعها مستمرة بحسب مستجدات التعامل مع الفيروس محليًا وعالميًا.

وأضاف المانع أنه بدءًا من اليوم تقرر إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي بما لا يتعدى 30 شخصًا في كل منشأة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الخارجية، وذلك وفقًا للإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن، إلى جانب إعادة فتح الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة وفق الإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن، مع استمرار منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصاً.