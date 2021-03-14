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الأمم المتحدة: سوء التغذية يهدد 24 ألف طفل دون الخامسة بأفريقيا الوسطى

الأحد، 14 مارس 2021 10:57 ص
الأمم المتحدة: سوء التغذية يهدد 24 ألف طفل دون الخامسة بأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة- أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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أفادت كلا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن الارتفاع الأخير في العنف في أفريقيا الوسطي أثر على صحة الأطفال حيث يتعرض ما لا يقل عن 24 ألف طفل دون سن الخامسة في البلاد لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم.

ودعت الوكالات الأممية جميع أطراف النزاع للسماح بالوصول الآمن للأطفال لافته الى أن هناك ست من هذه المقاطعات حاليا لا تملك الموارد أو القدرة على الاستجابة لاحتياجات الأطفال.

ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة انه على خلفية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية الأسبوع ، جرى دينيس براون ، نائب ممثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في المنطقة الوسطى جمهورية إفريقيا (مينوسكا) مناقشات مع رئيس السلطة الانتخابية الوطنية للتشجيع على اعتماد تدابير لتسهيل العمليات الانتخابية.

وأضاف دوجاريك أنه في غضون ذلك ، أفادت التقارير أن 96 % من العاملين في الاقتراع أكملوا تدريبهم بدعم من البعثة ؛  وأن 23 %منهم من النساء ودعت البعثة الأطراف المعنية لضمان إجراء انتخابات سلمية ، والامتناع عن العنف وحل أي نزاع بالوسائل السلمية.

 


الأمم المتحدة

افريقيا الوسطي

يونيسف

الاغذية العالمى‏

سوء التغذية

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