اليوم السابع
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الأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج أعضاء الأعلى للجامعات رسالة بأن التعليم سبيل التنمية

الأحد، 14 مارس 2021 02:53 م
الأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج أعضاء الأعلى للجامعات رسالة بأن التعليم سبيل التنمية الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب محمد صبحى تصوير حسن محمد

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قالت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه على الرغم أننا كل مرة نعد برنامج ونقول إنه مميز إلا أن اليوم أعتقد أنه البرنامج الأهم، لأن عندما نكون أمام برنامج بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ورئيسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رسالة لكل مصرى أن التدريب والتعليم السبيل للتنمية وليس اكسسوار أو شي إضافي ولكنه أمر اصيل .
 
واضافت الدكتورة رشا راغب فى تصريحات إعلامية على هامش البرنامج التدريبى الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، أن الموجودين داخل القاعة الدراسية من رؤساء الجامعات المختلفة نجد أننا نتحدث عن حوالى 1000 سنة من العلم والحضارة وذلك بعد حساب تاريخ كل جامعة وأنهم قامات التعليم فى مصر، ونجد أكثر من أنهم يحضرون لاكتساب بعض المهارات مثل التعامل مع الإعلام والخطاب السياسى وكيفية تحضيره والقاءه بعثوا رسالة للعالم كله بأهمية التدريب والتعليم .
 
واستطردت الدكتورة رشا راغب، الحقيقة فخورين جدا أن فى مصر كيان مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب قدر يوصل بعد 3 سنوات من وجودة فكرة أهمية التدريب والتطوير الذى ليس له علاقة بأى درجة وظيفية أو بسنوات خبرة .
 
 
 

رشا راغب

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأعلى للجامعات

وزارة التعليم العالى

خالد عبد الغفار

رؤساء الجامعات

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