اليوم السابع
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أمين الأعلى للجامعات: تعميم برامج تدريبية للقيادات الجامعية بالأكاديمية الوطنية

الأحد، 14 مارس 2021 01:24 م
أمين الأعلى للجامعات: تعميم برامج تدريبية للقيادات الجامعية بالأكاديمية الوطنية الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن البرنامج التنفيذى الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، كان له استفادة متعددة وكانت أول ورشة عمل يتم تنظيمها تم الإعداد لها بالتنسيق مع الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذى للأكاديمية، وتم منحها الاحتياجات التى نرغب فيها، وتم إعدادها بطريقة أفضل مما توقعنا لأن مهما كان يتم التعامل مع قيادات، وحتى يتم التعرف على احتياجات القيادات ومنحهم هذا يجب أن يكون مشبقة لانهم مروا بكل هذه التجارب .
 
وأضاف الدكتور محمد لطيف فى تصريحات إعلامية على هامش المشاركة فى الدورة التدريبية التى تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات،: نسعى إلى تعميم هذه التجارب على قيادات الجامعات مع إدخال تعديل وتنظيمها لنواب رؤساء الجامعات وتنظيمها للعمداء ثم وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام لأن كل تعديل وفق الخصوصية.
 
وتابع امين المجلس الأعلى للجامعات، أن القدوة التى ضربها رؤساء الجامعات جميعا ولا يوجد احد أنه أنهى خدماته وسيكون استاذ متفرغ مع نهاية العام الجامعى، الكل اشترك وتفاعل جدا وهذا يبين أهمية الدورة ومدى التفاعل فيها وانعكس تفاعلهم بوجودهم قبل المحاضر .
 
وأكد الدكتور محمد لطيف، أن الدورات تعطى مهارات كثيرة من إدارة وخطابة والتحدث مع وسائل الإعلام وخلاف ذلك من ورش العمل .
 
 
 

المجلس الأعلى للجامعات

الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد لطيف

التعليم العالى

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