افعل ولا تفعل.. لمرضى السكر تعرف على المسموح به والمحظورات للسيطرة عليه

كتبت هند عادل

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم ، يعد التحكم في النظام الغذائي ونمط الحياة أحد أكثر الطرق شيوعًا لإدارة مرض السكري، ويمكن إدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري بسهولة إذا تم اتخاذ الخطوات والاحتياطات اللازمة إذا تم التعامل معه بشكل صحيح ، فلن ينتهي الأمر بمرض السكري إلى الكثير من المتاعب ، هناك العديد من الأشياء التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار لتسهيل عملية إدارة مرض السكري، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أشياء لا غنى عنها لمرضى السكر





إمدادات الجلوكوز: يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم في الجسم إلى نقص السكر في الدم الانخفاض المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الدم أمر شائع لدى مرضى السكري ويجب معالجته على الفور لذلك ، تأكد من أنك تحمل إمدادات الجلوكوز والأنسولين معك أينما ذهبت.

مجموعات الاختبار: يمكن أن يساعد تتبع مستويات السكر في الدم في الجسم على تجنب تقلباته احمل مجموعة اختبار جنبًا إلى جنب مع شرائط الاختبار والإبر والأجهزة لتكون دائمًا جاهزة للاختبار.

العناية بالجروح والإسعافات الأولية: قد يكون التعافي من الجروح صعبًا إذا كنت تعاني من مرض السكري تأكد من أن لديك ما يكفي من الإسعافات الأولية ومستلزمات العناية بالجروح للتعامل مع المحن إن وجدت.

المواد الغذائية: قم بتخزين الأطعمة الصحية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنها يمكن أن تساعد في تحسين النظام الغذائي وبالتالي تعزيز إدارة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم بعض الأطعمة التي يجب تناولها تشمل التوت والبروكلي والحمص والكينوا والمأكولات البحرية.

مستلزمات العناية بالجسم: يمكن أن تتأثر أجزاء مختلفة من الجسم بمرض السكري وكلها تتفاعل مع المرض بشكل واضح تعرف على كيفية تفاعل جسمك معها وحمل مستلزمات العناية بالجلد والقدم والأسنان للتعامل مع أي نوع من المشكلات غير المسبوقة.

ما لا يجب فعله لمرضى السكر





1.تجنب عدم تناول الطعام لفترات أطول حيث يمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم في الجسم وقد يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

2.يجب تجنب الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين.

3.لا تستهلك الصوديوم بكميات زائدة واذهب للأطعمة مثل المكسرات غير المملحة والفاصوليا والزبادي والحبوب.

4.تجنب الوجبات السريعة لأنه يمكن أن يسبب ارتفاع مفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم ويمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم.

5.تجنب تناول الدهون المتحولة والكربوهيدرات قدر الإمكان الامتناع عن الأطعمة مثل البسكويت والبيتزا والكعك.