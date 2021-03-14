اليوم السابع
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اسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها وكرتونة البيض 38-42 جنيها

الأحد، 14 مارس 2021 10:01 ص
اسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها وكرتونة البيض 38-42 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن بجميع أصنافها تشهد استقرارا فى السوق على الرغم من اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك لزيادة المعروض في السوق. 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواجن يشهد استقرارا خلال هذه الفترة، حيث أن زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن ساهم في ثبات السعر، مشيرا إلى أن السعر في المزرعة يتراوح 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة بينما سجل سعر المستهلك 26-29 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف السيد، أن سعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك 33-36 جنيها للكيلو، تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد للثروة الداجنة، إلى أن سعر كرتونة البيض تتراوح بين 38-42 للمستهلك، أما كرتونة البيض البلدى فتتراوح للمستهلك بين 44-47 جنيها. 

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