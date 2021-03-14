إعلان حالة الاستعداد القصوى بغرف عمليات المرور لمواجهة آثار الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الاستعداد القصوى فى غرف عمليات المرور بجميع المحافظات لمواجهة آثار الشبورة المائية، التى تخيم على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليل وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور، فى إطار خطة مواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وفرضت "المرور" حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات مدى الرؤية أثناء حركة السيارات منعا للحوادث كما تتابع الحركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وتحرص "المرور" على نشر سيارات الإغاثة المرورية بالطرق والتواجد المرورى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة وستشهد البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.