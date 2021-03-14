إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسى بسبب انهيار جزء فى جسر ترعة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، اليوم الأحد ، أننا نجحنا فى إصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه رئيسى المغذى لمستشفى أبوخليفة فى وقت قياسي، وذلك بعد إنهيار جزء فى جسر الترعة المتجهة لمحافظة بورسعيد أمام محطة الكيلو 19 التابعة لمركز مدينة القنطرة غرب، لافتا أن التحرك الفورى وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ يرجع لتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد عصمت، فى بيان له، إن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن إنهيار جزء فى جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام الكيلو 19 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، مما تسبب فى كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسى المغذى لمستشفى أبو خليفة.

واشار إلى أنه، على الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيو وعمال الشركة بمنطقة القنطرة، وتمكنوا من إصلاح الكسر، وتم إعادة ضخ المياه مرة ثانية، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضى رئيس منطقة مياه والصرف الصحى بالقنطرة.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون فى غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.



اصلاح الخط للمياه



اصلاح خط المياه



اصلاحات خط المياه ببورسعيد



جانب من الإصلاحات