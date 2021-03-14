إصابة فرد شرطة بطلق نارى خلال مواجهة مع عناصر إجرامية بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط المتهمين بإطلاق النار تجاه قوة أمنية خلال ضبط متهم بأطفيح، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة اطفيح، تكشف عن مكان تواجد عنصر إجرامي مطلوب القبض عليه، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لضبطه، وخلال المطاردة أطلق المتهم وآخرين بصحبته أعيرة نارية تجاه رجال المباحث، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة بطلق ناري.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.