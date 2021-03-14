اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى عين شمس

الأحد، 14 مارس 2021 10:20 ص
إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى عين شمس إصابة سيدة في حادث-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة عين شمس، مما أدى إلى توقف حركة المرور، و أنتقلت أوناش المرور لرفع اثار الحادث، فيما تم نقل المصابة الى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى عين شمس، بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 
وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.
 
 

عين شمس

حادث مرورى

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة