إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة عين شمس، مما أدى إلى توقف حركة المرور، و أنتقلت أوناش المرور لرفع اثار الحادث، فيما تم نقل المصابة الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى عين شمس، بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.