إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى عين شمس

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة عين شمس، مما أدى إلى توقف حركة المرور، و أنتقلت أوناش المرور لرفع اثار الحادث، فيما تم نقل المصابة الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى عين شمس، بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.
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