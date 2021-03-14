اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مودة الأدهم وحنين حسام لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

الأحد، 14 مارس 2021 12:46 م
إحالة مودة الأدهم وحنين حسام لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر مودة الأدهم-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة المتهمة مودة الأدهم، وحنين حسام، و3 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر.
 
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.
 
وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

المتهمة مودة الأدهم

تهمة الاتجار بالبشر

مودة الأدهم

موده الادهم

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية

تجارة البشر

حنين حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة