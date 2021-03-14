اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراءات جديدة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها.. تعرف عليها

الأحد، 14 مارس 2021 04:12 م
إجراءات جديدة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها.. تعرف عليها متابعة الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية ببنها
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة موسعة بالمدن الجامعية بمشتهر وطوخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، رافقه خلال الجولة الدكتور طه عاشور المشرف على مدينة طوخ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، وطه حلمى مدير مدينة مشتهر، وعبد الحميد هريدى مدير مدينة طوخ.

وشملت الجولة، تفقد المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، والاستراحات، وغرف الإقامة للطلاب، بالاضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وإلتقى الدكتور جمال سوسة، بالطلاب داخل المدن واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، بالإضافة إلي التأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، خلال جولته على جهود العاملين بالمدن الجامعية، مؤكدا على ضرورة متابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة بالمدن الجامعية
خلال الجولة بالمدن الجامعية

 

متابعة المطاعم بالمدن الجامعية
متابعة المطاعم بالمدن الجامعية

 

متابعة جودة الأطعمة
متابعة جودة الأطعمة

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

المدن الجامعية ببنها

الفصل الدراسى الثانى

تسكين الطلاب بالمدن الجامية ببنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:19 م

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات المسائية بكلية الفنون التطبيقية

السبت، 06 مارس 2021 04:33 م

افتتاح برنامج "القيادة والتأثير" لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

السبت، 06 مارس 2021 11:39 ص

جامعة بنها تفوز بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لـ22 مشروع تخرج

الجمعة، 05 مارس 2021 02:10 م

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بهندسة شبرا.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 06:28 م

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات "فرع العبور".. صور

الخميس، 04 مارس 2021 10:09 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة