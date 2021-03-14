إجراءات جديدة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها.. تعرف عليها

القليوبية فريق المحافظات

أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة موسعة بالمدن الجامعية بمشتهر وطوخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، رافقه خلال الجولة الدكتور طه عاشور المشرف على مدينة طوخ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، وطه حلمى مدير مدينة مشتهر، وعبد الحميد هريدى مدير مدينة طوخ.

وشملت الجولة، تفقد المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، والاستراحات، وغرف الإقامة للطلاب، بالاضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وإلتقى الدكتور جمال سوسة، بالطلاب داخل المدن واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، بالإضافة إلي التأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، خلال جولته على جهود العاملين بالمدن الجامعية، مؤكدا على ضرورة متابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.



جانب من الجولة



خلال الجولة بالمدن الجامعية



متابعة المطاعم بالمدن الجامعية