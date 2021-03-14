أفريقيا الوسطى تجري انتخابات برلمانية وسط إجراءات أمنية مشددة

(رويترز)

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن جميع مراكز الاقتراع تقريبا في جمهورية أفريقيا الوسطى تمكنت من فتح أبوابها مع بدء التصويت في جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة لردع المتمردين الذين عطلوا الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وقال إيمانويل ماسكيميد، وهو مدير مركز اقتراع محلي، إن 50 ناخبا فقط، من بين 300 ناخب مسجلين في مركزه، أدلوا بأصواتهم حتى الآن.

وفي بانجي، شوهدت طوابير صغيرة لسكان في انتظار الإدلاء بأصواتهم تحت حراسة أعداد غفيرة من أفراد الشرطة وجنود الدرك.

وأكد ثيوفيل موموكواما المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن ثلاثة أو أربعة مراكز اقتراع فقط في أنحاء البلاد هي التي لم يتسن فتحها لأسباب أمنية.

وتحرص السلطات على تفادي تكرار الاضطرابات التي أحاطت بالانتخابات التي أُجريت في ديسمبر كانون الأول عندما اعترض متمردون على إعادة انتخاب الرئيس فوستان آركانج تواديرا. وتقول الأمم المتحدة إن المتمردين مدعومون من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي.

وشملت انتخابات اليوم الأحد جولة إعادة في 49 دائرة انتخابية وتصويتا في الجولة الأولى في 69 دائرة حال العنف بين إجراء الانتخابات فيها في ديسمبر الماضي.