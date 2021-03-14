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أسعار السمك اليوم الأحد.. البورى يتراوح 32 – 48 جنيها

الأحد، 14 مارس 2021 05:00 ص
أسعار السمك اليوم الأحد.. البورى يتراوح 32 – 48 جنيها أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تستعد أسواق الأسماك، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى من الأسماك بفضل المشروعات القومية في مجال الأسماك، حيث سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 14-3 – 2021، البورى بجميع درجاته 32 – 48 جنيها.

وسجل البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو ، واسعار البلطى المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو ، سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

واستقر سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

 

 

 


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سعر السمك الجملة

أسعار الأسماك

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